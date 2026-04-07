Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

Посол Азербайджана в Болгарии Элмар Мамедов встретился в Софии с турецким коллегой Мехметом Саитом Уяныком.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Турции в Болгарии в социальной сети X.

"Рады встрече с вновь назначенным послом братского Азербайджана в Софии господином Элмаром Мамедовым", - отмечается в публикации.

В сообщении также подчеркивается, что, как и во всем мире, в Болгарии дипломаты будут осуществлять деятельность под девизом "одна нация - два государства".

"Благодарим господина Мамедова за первый визит вежливости в наше посольство и желаем ему успехов в работе", - говорится в публикации.