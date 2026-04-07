    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    • 07 апреля, 2026
    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    Посол Азербайджана в Болгарии Элмар Мамедов встретился в Софии с турецким коллегой Мехметом Саитом Уяныком.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Турции в Болгарии в социальной сети X.

    "Рады встрече с вновь назначенным послом братского Азербайджана в Софии господином Элмаром Мамедовым", - отмечается в публикации.

    В сообщении также подчеркивается, что, как и во всем мире, в Болгарии дипломаты будут осуществлять деятельность под девизом "одна нация - два государства".

    "Благодарим господина Мамедова за первый визит вежливости в наше посольство и желаем ему успехов в работе", - говорится в публикации.

    Элмар Мамедов Мехмет Саит Болгария
    Azərbaycan və Türkiyənin Bolqarıstandakı səfirləri Sofiyada görüşüblər

    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

