Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии
Внешняя политика
- 07 апреля, 2026
- 00:51
Посол Азербайджана в Болгарии Элмар Мамедов встретился в Софии с турецким коллегой Мехметом Саитом Уяныком.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Турции в Болгарии в социальной сети X.
"Рады встрече с вновь назначенным послом братского Азербайджана в Софии господином Элмаром Мамедовым", - отмечается в публикации.
В сообщении также подчеркивается, что, как и во всем мире, в Болгарии дипломаты будут осуществлять деятельность под девизом "одна нация - два государства".
"Благодарим господина Мамедова за первый визит вежливости в наше посольство и желаем ему успехов в работе", - говорится в публикации.
