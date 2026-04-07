Tramp: NATO-da ziddiyyətlər Qrenlandiya məsələsindən başlayıb
- 07 aprel, 2026
- 00:57
Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatında (NATO) əsas fikir ayrılıqları Qrenlandiya məsələsindən başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
"Əgər həqiqəti bilmək istəyirsinizsə, bütün bunlar Qrenlandiyadan başladı. Biz Qrenlandiyanı istəyirik. Onlar onu bizə vermək istəmirlər və mən "əlvida" dedim", - Tramp deyib.
Eyni zamanda, ABŞ lideri Vaşinqtonun NATO-da lider rolunu itirə biləcəyi fərziyəsini inkar edib, lakin İrana qarşı əməliyyatı qınaması və müdaxilə etməməsi səbəbindən blokdakı tərəfdaşlardan çox məyus olduğunu vurğulayıb.
"Xeyr, bu təhlükə deyil. Bizə NATO lazım deyildi. Bizə heç bir kömək etmədilər. Əksinə", - ABŞ lideri təkrar edib.
Onun sözlərinə görə, Avstraliya, Koreya Respublikası və Yaponiya da İranla müharibə zamanı ABŞ-yə heç bir dəstək verməyib. Bu kontekstdə Tramp, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, BƏƏ, Bəhreyn və Küveytdən İrana qarşı əməliyyat zamanı ABŞ-nin aldığı yardımı yüksək qiymətləndirib.