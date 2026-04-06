    Трамп: Противоречия в НАТО начались с Гренландии

    Трамп: Противоречия в НАТО начались с Гренландии

    Ключевые разногласия в Организации североатлантического договора (НАТО) начались с Гренландии.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    "Все это началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее давать, и я сказал "до свидания"", - сказал он.

    При этом американский лидер отверг предположение, что Вашингтон может утратить роль лидера в НАТО, но отметил, что сильно разочарован партнерами по блоку в связи с осуждением и невмешательсвом в операцию против Ирана.

    "Нет, опасность в этом не заключается. Кстати, они (НАТО - ред.) нам не были нужны. Они нам совершенно не помогали. Наоборот", - повторил американский лидер.

    По его словам, Австралия, Республика Корея и Япония тоже не оказали США никакой поддержки в ходе войны с Ираном. В этом контексте Трамп дал высокую оценку содействию, полученному США в ходе операции против Ирана со стороны Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.

    Дональд Трамп Североатлантический альянс (НАТО) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp: NATO-da ziddiyyətlər Qrenlandiya məsələsindən başlayıb

    Последние новости

    00:51

    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    Внешняя политика
    00:43

    Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам КСИР в Тегеране

    Другие страны
    00:14

    Миссия NASA установила рекорд дальности полета человека от Земли

    Другие страны
    23:55

    ГААДА усилило работы по устранению последствий паводков на дорогах

    Инфраструктура
    23:48

    Трамп: Противоречия в НАТО начались с Гренландии

    Другие страны
    23:36

    В Баку из-за угрозы оползня ограничено движение на Бибиэйбатской дороге

    Инфраструктура
    23:33

    Главы МИД Ирана и Японии обменялись мнениями по ситуации в регионе

    В регионе
    23:18

    Иран заявил о нарушении ядерной неприкосновенности из-за удара по заводу в Ардакане

    В регионе
    23:14

    Созар Субари: Стратегическое сотрудничество Грузии и Азербайджана важно для региона

    В регионе
    Лента новостей