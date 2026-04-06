Трамп: Противоречия в НАТО начались с Гренландии

Ключевые разногласия в Организации североатлантического договора (НАТО) начались с Гренландии.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Все это началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее давать, и я сказал "до свидания"", - сказал он.

При этом американский лидер отверг предположение, что Вашингтон может утратить роль лидера в НАТО, но отметил, что сильно разочарован партнерами по блоку в связи с осуждением и невмешательсвом в операцию против Ирана.

"Нет, опасность в этом не заключается. Кстати, они (НАТО - ред.) нам не были нужны. Они нам совершенно не помогали. Наоборот", - повторил американский лидер.

По его словам, Австралия, Республика Корея и Япония тоже не оказали США никакой поддержки в ходе войны с Ираном. В этом контексте Трамп дал высокую оценку содействию, полученному США в ходе операции против Ирана со стороны Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.