İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    İsrail Ordusu Tehranda SEPAH-ın obyektlərinə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 07 aprel, 2026
    • 01:44
    İsrail Ordusunun Hərbi Hava Qüvvələri Tehrana yeni zərbələr endirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun Mətbuat xidməti xəbər verib.

    Qeyd olunur ki, bu dəfə hücumların hədəfi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) qərargahı olub. Xüsusən Tehrandakı Baş Qərargahdakı əsas infrastruktur və Hərbi Hava Qüvvələrinin qərargahı zərbələrə məruz qalıb.

    Bundan əlavə, İsrail aviasiyası ballistik raket anbarına, eləcə də İsrailə raket atmaq üçün hazırlanmış buraxılış qurğularına hücum edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Elə həmin gün zərbələr nəticəsində İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket atıb və Körfəz ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Vəziyyətlə əlaqədar olaraq regionun bəzi dövlətləri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb.

    İsrail Müdafiə Ordusu Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам КСИР в Тегеране

    Son xəbərlər

    02:13

    İranın Küveydəki bazaya hücumu zamanı ABŞ-nin 15 hərbçisi yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:44

    Digər ölkələr
    01:24

    Digər ölkələr
    00:57

    Digər ölkələr
    00:38

    Xarici siyasət
    00:17

    Elm və təhsil
    23:59

    Digər ölkələr
    23:44

    İnfrastruktur
    23:33

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti