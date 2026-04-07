Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам КСИР в Тегеране

Военно-воздушные силы Израиля нанесли новую серию ударов по Тегерану.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.

Отмечается, что на этот раз целями атак стали штабы Корпус стражей исламской революции. В частности, ударам подверглась "ключевая инфраструктура" на территории главного штаба и штаба ВВС в Тегеране.

Кроме того, израильская авиация атаковала склад с баллистическими ракетами, а также пусковые установки, подготовленные для запуска ракет в сторону Израиля.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, нанеся удары по Израилю.

Также атакам подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.