Зеленский: Украина и Сирия будут совместно работать над усилением продбезопасности в регионе - ОБНОВЛЕНО
- 05 апреля, 2026
- 19:17
Украина и Сирия обсудили возможности для совместной работы над усилением продовольственной безопасности в регионе.
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале по итогам переговоров с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.
"Договорились работать вместе, чтобы усилить безопасность и создать больше возможностей для развития народов обеих стран. Отметили роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили возможности для совместной работы над усилением продовольственной безопасности во всем регионе", - говорится в публикации.
По словам Зеленского, лидеры также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также российско-украинскому конфликту.
"Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы сейчас стоят перед Сирией. Готовы работать вместе во благо народов и правительств обеих стран", - заключил украинский президент.
Отметим, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с визитом в Сирию.
Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Офисе украинского лидера, В. Зеленского в аэропорту Дамаска встретили официальные лица.
Отметим, что это первый визит украинского президента в Сирию.