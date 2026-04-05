Зеленский: Украина и Сирия будут совместно работать над усилением продбезопасности в регионе - ОБНОВЛЕНО

Украина и Сирия обсудили возможности для совместной работы над усилением продовольственной безопасности в регионе.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале по итогам переговоров с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

"Договорились работать вместе, чтобы усилить безопасность и создать больше возможностей для развития народов обеих стран. Отметили роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили возможности для совместной работы над усилением продовольственной безопасности во всем регионе", - говорится в публикации.

По словам Зеленского, лидеры также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также российско-украинскому конфликту.

"Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы сейчас стоят перед Сирией. Готовы работать вместе во благо народов и правительств обеих стран", - заключил украинский президент.

Отметим, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с визитом в Сирию.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Офисе украинского лидера, В. Зеленского в аэропорту Дамаска встретили официальные лица.

Отметим, что это первый визит украинского президента в Сирию.