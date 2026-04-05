    Зеленский: Украина и Сирия будут совместно работать над усилением продбезопасности в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 05 апреля, 2026
    • 19:17
    Зеленский: Украина и Сирия будут совместно работать над усилением продбезопасности в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Украина и Сирия обсудили возможности для совместной работы над усилением продовольственной безопасности в регионе.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале по итогам переговоров с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

    "Договорились работать вместе, чтобы усилить безопасность и создать больше возможностей для развития народов обеих стран. Отметили роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили возможности для совместной работы над усилением продовольственной безопасности во всем регионе", - говорится в публикации.

    По словам Зеленского, лидеры также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также российско-украинскому конфликту.

    "Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы сейчас стоят перед Сирией. Готовы работать вместе во благо народов и правительств обеих стран", - заключил украинский президент.

    Отметим, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с визитом в Сирию.

    Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Офисе украинского лидера, В. Зеленского в аэропорту Дамаска встретили официальные лица.

    Отметим, что это первый визит украинского президента в Сирию.

    Российско-украинский конфликт Эскалация на Ближнем Востоке Владимир Зеленский Ахмед аш-Шараа Украина Сирия
    Zelenski Dəməşqdə suriyalı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİB

