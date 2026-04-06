Доктор Магсудов вышел на свободу

Врач Азер Магсудов, осужденный по обвинению в гибели известного ученого Арифа Аджалоглу в результате наезда автомобиля, освобожден от наказания в рамках амнистии.

Как сообщает Report, такое решение было принято на заседании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Али Мамедова.

Сам Азер Магсудов также подтвердил эту информацию агентству.

Напомним, что ДТП произошло в ноябре 2023 года на территории Сабунчинского района. Тогда Азер Магсудов, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на Арифа Аджалоглу. В результате полученных травм ученый скончался.

Азер Магсудов возглавлял заведующим отделением токсикологии Клинического медицинского центра.

В отношении него было выдвинуто обвинение по статье 263.2 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека.

На время следствия для него была избрана мера пресечения, не связанная с арестом, то есть он оставался на свободе.

Позднее приговором Сабунчинского районного суда Азер Магсудов был приговорен к 4 годам лишения свободы. Также ему запретили управлять транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Наказание он отбывал в исправительном учреждении поселкового типа.