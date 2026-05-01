Ромен Катамбара: Борьба за независимость - вопрос достоинства для народа Реюньона

Для народа Реюньона неприемлемо, что остров до сих пор остается колониальным владением Франции.

Как сообщает Report, об этом заявил панафриканский политик, председатель движения Ka Ubuntu, выступающего за независимость острова Реюньон от Франции, Ромен Катамбара на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

"Я родом из места, которое до сих пор остается французской колонией. Именно поэтому роль нашей молодежи и нашей борьбы за независимость имеет ключевое значение - это вопрос достоинства народа Реюньона. Речь идет о праве взять судьбу в свои руки и самостоятельно определять экономическую, политическую и образовательную систему нашей страны", - отметил он.

По его словам, сам факт того, что Реюньон до сих пор остается французским колониальным владением, неприемлем: "Именно поэтому мы создали наше движение - из-за возмущения тем, что наш народ десятилетиями сталкивается с несправедливостью".

Он подчеркнул, что для народа Реюньона колониализм - "это рак, разъедающий общество, а единственным лекарством от неравенства является независимость".