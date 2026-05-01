    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Ромен Катамбара: Борьба за независимость - вопрос достоинства для народа Реюньона

    Ромен Катамбара: Борьба за независимость - вопрос достоинства для народа Реюньона

    Для народа Реюньона неприемлемо, что остров до сих пор остается колониальным владением Франции.

    Как сообщает Report, об этом заявил панафриканский политик, председатель движения Ka Ubuntu, выступающего за независимость острова Реюньон от Франции, Ромен Катамбара на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    "Я родом из места, которое до сих пор остается французской колонией. Именно поэтому роль нашей молодежи и нашей борьбы за независимость имеет ключевое значение - это вопрос достоинства народа Реюньона. Речь идет о праве взять судьбу в свои руки и самостоятельно определять экономическую, политическую и образовательную систему нашей страны", - отметил он.

    По его словам, сам факт того, что Реюньон до сих пор остается французским колониальным владением, неприемлем: "Именно поэтому мы создали наше движение - из-за возмущения тем, что наш народ десятилетиями сталкивается с несправедливостью".

    Он подчеркнул, что для народа Реюньона колониализм - "это рак, разъедающий общество, а единственным лекарством от неравенства является независимость".

    Ромен Катамбара Реюньон Бакинская инициативная группа (БИГ) Борьба с неоколониализмом
    Romen Katambara: Müstəqillik uğrunda mübarizə Reyunyon xalqı üçün ləyaqət məsələsidir
    Romain Katambara: Struggle for independence is matter of dignity for Réunion people

