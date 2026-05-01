    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Нжумба Ньямси Эрик: БИГ может расширить возможности для африканской молодежи

    • 01 мая, 2026
    Нжумба Ньямси Эрик: БИГ может расширить возможности для африканской молодежи

    Бакинская инициативная группа (БИГ) может стать площадкой для облегчения доступа африканской молодежи к образовательным и профессиональным возможностям в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом заявил представитель Камеруна Нжумба Ньямси Эрик (Njoumba Nyamsi Eric) на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    Он отметил, что Африка не может считаться свободной от колониализма, указав на ситуацию, связанную с Коморскими Островами и островом Майотта.

    По его словам, молодежь не просто будущее, а уже активно действующая сила, которая должна быть в центре процесса принятия решений:

    "Молодежные структуры в ряде случаев остаются недостаточно вовлеченными в процессы принятия решений, что ограничивает их потенциал. Поэтому я предлагаю создание постоянного секретариата по делам молодежи, занимающегося вопросами деколонизации, а также развитие образовательных и профессиональных возможностей для молодежи".

