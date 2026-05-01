    Ахмед Исмаилов: Единство государства, медиа и общества позволяют преодолеть любой вызов

    Эффективная модель коммуникации, протестированная во время COP29, доказала, что единство государства, медиа и общества позволяет Азербайджану достойно преодолеть любой глобальный вызов.

    Как передает Report об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA) Ахмед Исмаилов на открытии III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".

    По его словам, организация 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, которая пройдет 17-22 мая, является показателем высокой оценки достижений Азербайджана в области градостроительства международным сообществом.

    Исмаилов отметил, что MEDIA совместно с Азербайджанской операционной компанией WUF13 организовали серию информационных сессий на тему "WUF13: Развитие устойчивой урбанизации и роль медиа":

    "Учитывая специфику темы и ее исключительную социальную значимость, активное участие наших журналистов в информационных сессиях окажет серьезное влияние на информирование общества".

    По словам исполнительного директора, культура градостроительства в Азербайджане опирается на богатое историческое наследие:

    "В ходе климатической конференции СОР29, которую мы успешно провели в 2024 году, наши медиа приобрели богатый опыт. В течение двух недель конференции наши информационные агентства, онлайн- и печатные медиа посвятили большую часть своих материалов СОР29, тем самым сформировав профессиональную медиа-повестку не только для местной аудитории, но и в глобальном масштабе. Верим, что подобные достижения будут иметь место и во время WUF13, и мы добьемся еще больших профессиональных успехов".

    Ахмед Исмаилов MEDİA Всемирный форум городов (WUF13) COP29
