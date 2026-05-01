ЕБРР утвердил кредит в 91 млн евро на строительство системы водоснабжения Шеки

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере 91 млн евро на строительство системы водоснабжения, канализации, биологических очистных сооружений в городе Шеки и прилегающих селах.

Как сообщает Report со ссылкой на ЕБРР, Совет директоров банка 29 апреля утвердил предоставление кредита.

Кредит будет выделен двумя траншами - 57 млн евро и 34 млн евро.

Общая стоимость проекта составляет 95 млн евро, в том числе 4 млн евро - грант.

Проект направлен на создание современной и устойчивой инфраструктуры, обеспечивающей надежное водоснабжение и системы канализации в Шеки и соседних населенных пунктах - Охуд, Киш и Гохмуг.

Ожидается, что реализация проекта окажет положительное воздействие на окружающую среду и станет важным шагом в продвижении "зеленого" перехода в Азербайджане, поскольку позволит сократить потери воды, повысить энергоэффективность и обеспечить надлежащую очистку сточных вод.

Заемщиком по кредиту выступает Минфин Азербайджана, бенефициаром - Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.