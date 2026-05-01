    EBRD Şəkidə su təchizatı sisteminin inşasına 91 milyon avro kredit ayırıb

    EBRD Şəkidə su təchizatı sisteminin inşasına 91 milyon avro kredit ayırıb

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Şəki şəhərində və ətraf kəndlərdə su təchizatı, kanalizasiya və bioloji təmizləyici qurğunun inşası üçün Azərbaycana 91 milyon avro kredit ayırıb.

    "Report" EBRD-yə istinadən xəbər verir ki, Bankın Direktorlar Şurası krediti aprelin 29-da təsdiqləyib.

    Kredit iki tranşla ayrılacaq: 57 milyon avro və 34 milyon avro.

    Layihənin ümumi dəyəri isə 95 milyon avrodur. Bunun 4 milyon avrosu qrant kimi veriləcək

    Layihənin məqsədi Şəki və qonşu yaşayış məntəqələrində - Ohud, Kiş və Qoxmuqda etibarlı su təchizatı və kanalizasiya sistemlərini təmin edən müasir və dayanıqlı infrastruktur yaratmaqdır.

    Layihənin ətraf mühitə müsbət təsir göstərəcəyi və su itkisini azaltmaqla, enerji səmərəliliyini artırmaqla və çirkab sularının düzgün təmizlənməsini təmin etməklə Azərbaycanın "yaşıl keçidi"nin irəliləməsində mühüm addım olacağı gözlənilir.

    Kreditin borcalan tərəfi Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi, benefisiarı isə Azərbaycan Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyidir.

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Su təchizatı Direktorlar Şurası
    ЕБРР утвердил кредит в 91 млн евро на строительство системы водоснабжения Шеки
    EBRD allocates 91M euros to Azerbaijan for Shaki water project

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

