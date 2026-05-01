    Внутренняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 10:54
    Религиозные деятели из Турции и Грузии посетят Азербайджан

    Делегация религиозных деятелей Турции и Грузии 3 мая совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщает Нахчыванское бюро "Report", визит организован Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и Фондом пропаганды духовных ценностей.

    В состав делегации войдут религиозные деятели из турецких провинций Карс и Ыгдыр, различных регионов Грузии с азербайджанским населением, а также религиозные деятели, работающие в Азербайджане.

    Цель визита - укрепление религиозно-духовных связей с соотечественниками за рубежом, развитие сотрудничества на основе общих ценностей и расширение просветительской деятельности.

    В рамках программы состоится конференция "Зангезурский путь - по следам истории", на которой планируется обсудить вопросы сохранения национально-духовных ценностей, укрепления религиозной солидарности и приоритетные направления работы в этой сфере.

    Программа визита также включает посещение историко-религиозных памятников, расположенных в Нахчыване.

    Визит, в котором примут участие более 40 азербайджанских религиозных деятелей, продлится до 6 мая.

    Государственный комитет по работе с религиозными организациями Фонд пропаганды духовных ценностей Духовные ценности Нахчыван Зангезур Турция Грузия
    Türkiyə və Gürcüstandan olan din xadimləri Azərbaycana səfər edəcək

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей