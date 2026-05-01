Религиозные деятели из Турции и Грузии посетят Азербайджан

Делегация религиозных деятелей Турции и Грузии 3 мая совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Нахчыванское бюро "Report", визит организован Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и Фондом пропаганды духовных ценностей.

В состав делегации войдут религиозные деятели из турецких провинций Карс и Ыгдыр, различных регионов Грузии с азербайджанским населением, а также религиозные деятели, работающие в Азербайджане.

Цель визита - укрепление религиозно-духовных связей с соотечественниками за рубежом, развитие сотрудничества на основе общих ценностей и расширение просветительской деятельности.

В рамках программы состоится конференция "Зангезурский путь - по следам истории", на которой планируется обсудить вопросы сохранения национально-духовных ценностей, укрепления религиозной солидарности и приоритетные направления работы в этой сфере.

Программа визита также включает посещение историко-религиозных памятников, расположенных в Нахчыване.

Визит, в котором примут участие более 40 азербайджанских религиозных деятелей, продлится до 6 мая.