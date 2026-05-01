Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Баку стартовал III международный фестиваль ковров

    Бизнес
    • 01 мая, 2026
    • 10:40
    В Баку стартовал III международный фестиваль ковров

    Сегодня в Баку открылся III Международный фестиваль ковров.

    Как передает "Report", председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов рассказал журналистам, что на фестиваль прибыли гости из 19 стран.

    В рамках мероприятия также запланирован тематический форум.

    "Цель форума - совместно с местными и зарубежными гостями, участниками павильонов и спикерами подчеркнуть, что ковроткачество - это не просто способ покрыть пол, а древний вид искусства, который должен продолжать жить. Фестиваль же проводится с целью адаптации ковра к XXI веку - как культурного наследия, так и экономического продукта", - сказал Мамедов.

    Мамедов также сообщил, что при "Азерхалча" функционируют 11 мастерских, в которых работают около 500 ткачей. "85% из них - женщины из сельской местности. Наши сотрудники одновременно сохраняют и развивают культурное наследие", - добавил он.

    Фестиваль продлится до 3 мая.

    Эмин Мамедов Ковроткачество Фестиваль ковров Азерхалча
    Фото
    Bakıda III Beynəlxalq Xalça Festivalı keçirilir
    Фото
    3rd International Carpet Festival kicks off in Baku

