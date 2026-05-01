    • 01 may, 2026
    Bakıda III Beynəlxalq Xalça Festivalı keçirilir

    Bu gün Bakıda III Beynəlxalq Xalça Festivalına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir mayın 3-nə qədər davam edəcək.

    Jurnalistlərə açıqlama verən "Azərxalça" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Emin Məmmədov bildirib ki, festivala 19 ölkədən qonaqlar gəlib.

    Onun sözlərinə görə, festival çərçivəsində forum da keçiriləcək: "Forumun məqsədi həm yerli, həm də xarici qonaqlar, pavilyon iştirakçıları və spikerlərlə birgə xalçaçılığın sadəcə yeri örtmək məqsədi daşımadığını, onun qədim sənət növü kimi yaşamalı olduğunu vurğulamaqdır. Festival isə xalçanın həm mədəni irs olaraq, həm də iqtisadi baxımdan 21-ci əsrə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə keçirilir".

    E.Məmmədov əlavə edib ki, "Azərxalça"nın 11 emalatxanası var: "Həmin müəssisələrdə 500-ə yaxın toxucu çalışır. Onların da 85 %-i kənd yerlərində yaşayan qadınlarıdır. Bu baxımdan unikal təşkilatıq. İşçilərimiz mədəni irsimizi həm qoruyur, həm də yaşadır".

    Azərbaycan Emin Məmmədov Azərxalça Beynəlxalq Xalça Festivalı
    В Баку стартовал III международный фестиваль ковров
    3rd International Carpet Festival kicks off in Baku

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti