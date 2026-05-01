Марияна Куюнджич вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста

Посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на МИД, послу вручена нота протеста в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой Европейским парламентом 30 апреля.

"На встрече были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции Европейского парламента от 30 апреля. В этой связи послу была вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

Отмечено, что положения резолюции искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств.

Подчеркивалось, что подобный подход Европейского парламента негативно влияет на процесс нормализации в регионе, а также на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

В МИД заявили, что утверждения, содержащиеся в резолюции, о возвращении армянских жителей в Карабахский регион являются абсолютно необоснованными, а подобные призывы носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

"До сведения посла ЕС было доведено, что, несмотря на план реинтеграции, представленный в 2023 году в соответствии с Конституцией Азербайджана, армянские жители покинули регион на добровольной основе. Заявления, утверждающие обратное, являются ложными", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече отмечалось, что призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как "военнопленные", являются юридически неприемлемыми.

В ведомстве послу напомнили, что азербайджанская сторона, руководствуясь гуманитарными принципами, освободила многих заключенных и предприняла шаги по укреплению доверия. В то же время лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, обвиняются в совершении тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления.

Также подчеркивается, что утверждения об "уничтожении культурного и религиозного наследия" являются совершенно необоснованными и неприемлемыми. При этом было обращено внимание на то, что факты масштабного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия Азербайджана в период оккупации не получили должной оценки со стороны европейских институтов.

В ходе встречи МИД призвал представителя ЕС предотвращать подобные шаги, наносящие ущерб азербайджано-европейским отношениям, а также процессу мира и нормализации в регионе.