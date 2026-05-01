    Марияна Куюнджич вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 10:59
    Марияна Куюнджич вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста

    Посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на МИД, послу вручена нота протеста в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой Европейским парламентом 30 апреля.

    "На встрече были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции Европейского парламента от 30 апреля. В этой связи послу была вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

    Отмечено, что положения резолюции искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств.

    Подчеркивалось, что подобный подход Европейского парламента негативно влияет на процесс нормализации в регионе, а также на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

    В МИД заявили, что утверждения, содержащиеся в резолюции, о возвращении армянских жителей в Карабахский регион являются абсолютно необоснованными, а подобные призывы носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

    "До сведения посла ЕС было доведено, что, несмотря на план реинтеграции, представленный в 2023 году в соответствии с Конституцией Азербайджана, армянские жители покинули регион на добровольной основе. Заявления, утверждающие обратное, являются ложными", - говорится в сообщении.

    Кроме того, на встрече отмечалось, что призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как "военнопленные", являются юридически неприемлемыми.

    В ведомстве послу напомнили, что азербайджанская сторона, руководствуясь гуманитарными принципами, освободила многих заключенных и предприняла шаги по укреплению доверия. В то же время лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, обвиняются в совершении тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления.

    Также подчеркивается, что утверждения об "уничтожении культурного и религиозного наследия" являются совершенно необоснованными и неприемлемыми. При этом было обращено внимание на то, что факты масштабного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия Азербайджана в период оккупации не получили должной оценки со стороны европейских институтов.

    В ходе встречи МИД призвал представителя ЕС предотвращать подобные шаги, наносящие ущерб азербайджано-европейским отношениям, а также процессу мира и нормализации в регионе.

    Aİ səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, ona etiraz notası təqdim olunub
    EU ambassador summoned to Azerbaijan Foreign Ministry, handed protest note

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей