Катар предупредил об опасности ударов по инфраструктуре на фоне конфликта с Ираном

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасим Аль Тани предостерег от "безответственных атак на жизненно важную инфраструктуру, особенно связанную с водоснабжением, продовольствием и энергетическими объектами" на фоне операции США и Израиля против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Как отметили в МИД Катара, его комментарии были сделаны в контексте "необходимости прекращения неоправданных действий Ирана против Катара и стран региона".

Отметим, что президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по энергетическим и водным объектам Ирана, в то время как Тегеран предупредил о готовности к ответным действиям по принципу "око за око" в регионе Персидского залива.