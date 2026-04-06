Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Катар предупредил об опасности ударов по инфраструктуре на фоне конфликта с Ираном

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 17:14
    Катар предупредил об опасности ударов по инфраструктуре на фоне конфликта с Ираном

    Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасим Аль Тани предостерег от "безответственных атак на жизненно важную инфраструктуру, особенно связанную с водоснабжением, продовольствием и энергетическими объектами" на фоне операции США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Как отметили в МИД Катара, его комментарии были сделаны в контексте "необходимости прекращения неоправданных действий Ирана против Катара и стран региона".

    Отметим, что президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по энергетическим и водным объектам Ирана, в то время как Тегеран предупредил о готовности к ответным действиям по принципу "око за око" в регионе Персидского залива.

    Qətərin Baş naziri həyati vacib infrastruktura hücumlardan çəkinməyə çağırıb

    Последние новости

    Другие страны
    Внешняя политика
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    20:36
    Фото

    Внешняя политика
    В регионе
    В регионе
    20:11
    Видео

    В регионе
    Лента новостей