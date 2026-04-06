В Афганистане при пожаре из-за столкновения двух автоцистерн погибли 5 человек

Пять человек погибли при пожаре в результате лобового столкновения двух автоцистерн в провинции Баглан на севере Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

"Две автоцистерны с горючим столкнулись и загорелись в воскресенье ночью в районе Зард-Санг округа Души. Еще один автомобиль, который ехал на большой скорости, был охвачен пламенем, пять человек, которые находились в салоне машины, погибли", - сообщает агентство.

В результате ДТП загорелись еще несколько транспортных средств. Власти объяснили аварию халатностью водителей.