    Əfqanıstanda yanacaqdaşıyan maşınların toqquşması 5 nəfərin ölümünə səbəb olub

    • 06 aprel, 2026
    • 17:54
    Əfqanıstanda yanacaqdaşıyan maşınların toqquşması 5 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Əfqanıstanın şimalındakı Bəğlan əyalətində iki yanacaqdaşıyan maşın toqquşması nəticəsində baş verən yanğında 5 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

    "Ötən gün gecə saatlarında Duşi dairəsinin Zərd-Səng bölgəsində yanacaq daşıyan iki maşın toqquşaraq alovlanıb. Yüksək sürətlə hərəkət edən daha bir avtomobil alovlar içində qalıb, maşının salonunda olan 5 nəfər ölüb", - məlumatda bildirilib.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində daha bir neçə nəqliyyat vasitəsi yanıb. Rəsmilər qəzanı sürücülərin səhlənkarlığı ilə izah ediblər.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Əfqanıstan
    В Афганистане при пожаре из-за столкновения двух автоцистерн погибли 5 человек
    5 Killed in fire following traffic collision in Afghanistan's Baghlan

