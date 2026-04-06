Əfqanıstanda yanacaqdaşıyan maşınların toqquşması 5 nəfərin ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 06 aprel, 2026
- 17:54
Əfqanıstanın şimalındakı Bəğlan əyalətində iki yanacaqdaşıyan maşın toqquşması nəticəsində baş verən yanğında 5 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.
"Ötən gün gecə saatlarında Duşi dairəsinin Zərd-Səng bölgəsində yanacaq daşıyan iki maşın toqquşaraq alovlanıb. Yüksək sürətlə hərəkət edən daha bir avtomobil alovlar içində qalıb, maşının salonunda olan 5 nəfər ölüb", - məlumatda bildirilib.
Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində daha bir neçə nəqliyyat vasitəsi yanıb. Rəsmilər qəzanı sürücülərin səhlənkarlığı ilə izah ediblər.
