Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холл" покончил с собой

    В регионе
    06 апреля, 2026
    17:20
    Один из соучастников теракта в Крокус Сити Холл покончил с собой

    Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холл", осужденный на пожизненный срок, покончил с собой в СИЗО в Москве.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.

    "Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой в СИЗО в Москве", - сказал он.

    Ранее сообщалось, что через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в "Крокусе", о чем он, по его же словам, не знал. Вскоре после теракта Юсуфзода направился в аэропорт "Внуково", попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле.

    Отметим, что ранее военный суд РФ приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", среди которых был и Юсуфзода.

    Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, погибли 149 человек.

    Россия Москва
    "Crocus City Hall"dakı terror aktının iştirakçılarından biri intihar edib
    Crocus City Hall attack accomplice commits suicide in Moscow detention center

    Последние новости

    Внешняя политика
    Другие страны
    Внешняя политика
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Фото

    Внешняя политика
    В регионе
    В регионе
    Лента новостей