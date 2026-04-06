Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холл" покончил с собой

Один из соучастников теракта в "Крокус Сити Холл", осужденный на пожизненный срок, покончил с собой в СИЗО в Москве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.

"Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой в СИЗО в Москве", - сказал он.

Ранее сообщалось, что через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в "Крокусе", о чем он, по его же словам, не знал. Вскоре после теракта Юсуфзода направился в аэропорт "Внуково", попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле.

Отметим, что ранее военный суд РФ приговорил к пожизненным срокам 15 из 19 фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", среди которых был и Юсуфзода.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, погибли 149 человек.