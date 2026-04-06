    Новая структура Минкультуры Азербайджана включает 13 отделов

    Kультурная политика
    • 06 апреля, 2026
    • 17:48
    Министерство культуры Азербайджана сформировало в своей новой структуре 13 отделов и 5 секторов.

    Согласно полученной Report информации, после оптимизации на основе концепции "Культура Азербайджана – 2040" были созданы два новых отдела - стратегического развития и коммуникации, а также управления мероприятиями и проектами в области искусства, и новый сектор - финансового мониторинга и аудита.

    Напомним, что в целях достижения целей, предусмотренных в концепции, и обеспечения выполнения поручений по ней министерством культуры осуществляется совершенствование управления в сфере культуры.

    В целях повышения эффективности управления и регулирования управления в сферах культуры на первом этапе было проведено структурное совершенствование аппарата министерства культуры, оптимизирована деятельность отделов и подразделений.

    Министерство культуры Азербайджана Концепция Культура Азербайджана – 2040
    Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturunda 13 şöbə, 5 sektor formalaşdırılıb

