Новая структура Минкультуры Азербайджана включает 13 отделов

Министерство культуры Азербайджана сформировало в своей новой структуре 13 отделов и 5 секторов.

Согласно полученной Report информации, после оптимизации на основе концепции "Культура Азербайджана – 2040" были созданы два новых отдела - стратегического развития и коммуникации, а также управления мероприятиями и проектами в области искусства, и новый сектор - финансового мониторинга и аудита.

Напомним, что в целях достижения целей, предусмотренных в концепции, и обеспечения выполнения поручений по ней министерством культуры осуществляется совершенствование управления в сфере культуры.

В целях повышения эффективности управления и регулирования управления в сферах культуры на первом этапе было проведено структурное совершенствование аппарата министерства культуры, оптимизирована деятельность отделов и подразделений.