Azexport намерен стимулировать экспорт продукции культурной и креативной индустрии

Представители портала Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), и Центра развития культурных и креативных индустрий провели встречу, посвященную экспорту продукции культурной и креативной индустрии (ККИ).

Во встрече приняли участие генеральный директор Агентства кино Рашад Азизов, руководитель Azexport Айхан Гадашов, директор Центра развития культурных и креативных индустрий Рашад Джафаров и другие.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития сектора креативных и культурных индустрий, возможности интеграции Azexport в сети электронной торговли в соответствии с целями концепции "Культура 2040", а также применение передового опыта в управлении экспортными операциями в данной сфере.

Было отмечено, что Azexport готов делиться своими практическими знаниями и опытом по выходу на зарубежные рынки с предпринимателями и представителями творческих индустрий. Сотрудничество с Министерством культуры в этом направлении приобретает особую значимость.

Подчеркнуто, что развитие сектора ККИ носит стратегический характер с точки зрения диверсификации ненефтяного экспорта страны.

Вместе с тем отмечено, что расширение экспорта аудиовизуальной продукции способствует продвижению культурного наследия страны за рубежом, а также подчеркнута важность более активного использования цифровых платформ.

Стороны отметили, что благодаря системной работе, проведенной в последние годы, экспорт продукции ККИ демонстрирует значительный рост. В 2024 году его объем увеличился примерно в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества, реализации совместных образовательных инициатив и принятии конкретных мер по наращиванию экспортного потенциала субъектов сектора ККИ.