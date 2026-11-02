Счетная палата представила заключение по проекту бюджета Азербайджана на 2027 год
- 02 ноября, 2026
- 15:53
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Счетная палата Азербайджана представила заключение по проекту государственного бюджета на 2027 год.
Как сообщает Report, вопрос был рассмотрен на очередном заседании коллегии Счетной палаты под председательством ее главы Вугара Гюльмамедова.
В заключении оценены соответствие проекта закона о государственном бюджете и представленных вместе с ним документов требованиям законодательства, а также обоснованность и полнота прогнозных показателей доходов и расходов бюджета и его дефицита.
По итогам обсуждения коллегия утвердила заключение и приняла решение направить его в Милли Меджлис.
Кроме того, на заседании рассмотрено заключение Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2027 год. Этот документ также был одобрен и принято решение направить его в парламент.