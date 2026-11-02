Счетная палата представила заключение по проекту бюджета Азербайджана на 2027 год

Счетная палата Азербайджана представила заключение по проекту государственного бюджета на 2027 год.

Как сообщает Report, вопрос был рассмотрен на очередном заседании коллегии Счетной палаты под председательством ее главы Вугара Гюльмамедова.

В заключении оценены соответствие проекта закона о государственном бюджете и представленных вместе с ним документов требованиям законодательства, а также обоснованность и полнота прогнозных показателей доходов и расходов бюджета и его дефицита.

По итогам обсуждения коллегия утвердила заключение и приняла решение направить его в Милли Меджлис.

Кроме того, на заседании рассмотрено заключение Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2027 год. Этот документ также был одобрен и принято решение направить его в парламент.