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    Счетная палата представила заключение по проекту бюджета Азербайджана на 2027 год

    Финансы
    • 02 ноября, 2026
    • 15:53
    Счетная палата представила заключение по проекту бюджета Азербайджана на 2027 год

    Счетная палата Азербайджана представила заключение по проекту государственного бюджета на 2027 год.

    Как сообщает Report, вопрос был рассмотрен на очередном заседании коллегии Счетной палаты под председательством ее главы Вугара Гюльмамедова.

    В заключении оценены соответствие проекта закона о государственном бюджете и представленных вместе с ним документов требованиям законодательства, а также обоснованность и полнота прогнозных показателей доходов и расходов бюджета и его дефицита.

    По итогам обсуждения коллегия утвердила заключение и приняла решение направить его в Милли Меджлис.

    Кроме того, на заседании рассмотрено заключение Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2027 год. Этот документ также был одобрен и принято решение направить его в парламент.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Счетная палата Азербайджанской Республики Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Hesablama Palatası 2027-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy verib
    Chamber of Accounts presents its assessment of Azerbaijan's draft budget for 2027
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