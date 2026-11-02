İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Hesablama Palatası 2027-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy verib

    Maliyyə
    • 02 noyabr, 2026
    • 15:46
    Hesablama Palatası 2027-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy verib

    Hesablama Palatası "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə rəy verib.

    "Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədri Vüqar Gülməmmədovun rəhbərliyi ilə növbəti Kollegiya iclası keçirilib. İclasda ilk olaraq büdcə layihəsinə Rəy müzakirə edilib. Qeyd olunub ki, Rəy dövlət büdcəsi haqqında Qanun layihəsinin və onunla birlikdə təqdim edilmiş aidiyyəti sənədlərin qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına uyğunluğunun, nəzərdə tutulmuş dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərclərinin, büdcə kəsirinin proqnoz göstəricilərinin düzgünlüyünün və tamlığının qiymətləndirilməsini əhatə edir.

    Kollegiya iclasında Rəydə təqdim olunan əsas nəticələr və tövsiyələr ətraflı müzakirə edilib, müvafiq məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Yekunda Rəyin təsdiq olunaraq Milli Məclisə təqdim edilməsi barədə qərar qəbul edilib.

    Daha sonra iclasda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2027-ci il üçün büdcə layihəsinə Hesablama Palatasının Rəyi müzakirə olunub. Həmin Rəy üzrə aparılmış təhlillərin nəticələri və irəli sürülmüş tövsiyələr Kollegiya üzvlərinin müzakirəsinə çıxarılıb. Yekunda Rəyin təsdiq edilməsi və Milli Məclisə göndərilməsi ilə bağlı qərar verilib.

    Vüqar Gülməmmədov Hesablama Palatası Milli Məclis Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    Счетная палата представила заключение по проекту бюджета Азербайджана на 2027 год
    Chamber of Accounts presents its assessment of Azerbaijan's draft budget for 2027
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:16
    Aİ-nin ehtiyacı: inqilabi islahatlar
    Analitika
    16:15
    Vəli Qasımov: "İstedadlı uşaqların inkişafındakı durğunluğun qarşısı alınmalıdır"
    Futbol
    16:11
    Foto
    Ramin Məmmədov Şərurda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
    Daxili siyasət
    16:08
    Aynur Sofiyeva: Azərbaycanda qeyri-ənənəvi sahələrdə qadınların iştirakçılığı ildən-ilə artır
    Daxili siyasət
    16:06
    Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb
    Hadisə
    16:01
    Estoniyada hakerlər supermarket şəbəkəsinin soyuducularını sıradan çıxarıblar
    Digər ölkələr
    15:58
    "Appcharge" Azərbaycanda vergi uçotuna alınıb
    Biznes
    15:55
    "Facebook"un Azərbaycandakı bazar payı oktyabrda 28 % azalıb
    İKT
    15:52
    Mirziyoyev: 2026-cı ilin əvvəlindən Özbəkistana 1 milyondan çox insan qayıdıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti