Передача БСЗ портфеля Бибиэйбатского судоремонтного завода завершится к июлю - ЭКСКЛЮЗИВ
- 06 апреля, 2026
- 17:31
Передачу портфеля Бибиэйбатского судоремонтного завода Бакинскому судостроительному заводу (БСЗ) планируется завершить к июлю 2026 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).
В компании заявили, что процесс передачи портфеля уже начат.
ASCO подчеркивает, что приоритетом остается обеспечение занятости сотрудников.
"Для выполнения передаваемого объема ремонта на БСЗ открываются рабочие места, куда в соответствии с трудовым законодательством трудоустраиваются сотрудники Бибиэйбатского завода. Возможности трудоустройства для остальных сотрудников на имеющиеся в ASCO вакансии будут поэтапно рассматриваться ", - добавили в компании.
Напомним, что в декабре прошлого года ASCO объявило о передаче БСЗ портфеля заказов Бибиэйбатского судоремонтного завода. В компании пояснили, что для дальнейшей эксплуатации завода потребовались бы дополнительные капитальные вложения.