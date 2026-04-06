Передача БСЗ портфеля Бибиэйбатского судоремонтного завода завершится к июлю - ЭКСКЛЮЗИВ

Передачу портфеля Бибиэйбатского судоремонтного завода Бакинскому судостроительному заводу (БСЗ) планируется завершить к июлю 2026 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

В компании заявили, что процесс передачи портфеля уже начат.

ASCO подчеркивает, что приоритетом остается обеспечение занятости сотрудников.

"Для выполнения передаваемого объема ремонта на БСЗ открываются рабочие места, куда в соответствии с трудовым законодательством трудоустраиваются сотрудники Бибиэйбатского завода. Возможности трудоустройства для остальных сотрудников на имеющиеся в ASCO вакансии будут поэтапно рассматриваться ", - добавили в компании.

Напомним, что в декабре прошлого года ASCO объявило о передаче БСЗ портфеля заказов Бибиэйбатского судоремонтного завода. В компании пояснили, что для дальнейшей эксплуатации завода потребовались бы дополнительные капитальные вложения.