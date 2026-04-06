Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Инфраструктура
    • 06 апреля, 2026
    • 17:31
    Передача БСЗ портфеля Бибиэйбатского судоремонтного завода завершится к июлю - ЭКСКЛЮЗИВ

    Передачу портфеля Бибиэйбатского судоремонтного завода Бакинскому судостроительному заводу (БСЗ) планируется завершить к июлю 2026 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

    В компании заявили, что процесс передачи портфеля уже начат.

    ASCO подчеркивает, что приоритетом остается обеспечение занятости сотрудников.

    "Для выполнения передаваемого объема ремонта на БСЗ открываются рабочие места, куда в соответствии с трудовым законодательством трудоустраиваются сотрудники Бибиэйбатского завода. Возможности трудоустройства для остальных сотрудников на имеющиеся в ASCO вакансии будут поэтапно рассматриваться ", - добавили в компании.

    Напомним, что в декабре прошлого года ASCO объявило о передаче БСЗ портфеля заказов Бибиэйбатского судоремонтного завода. В компании пояснили, что для дальнейшей эксплуатации завода потребовались бы дополнительные капитальные вложения.

    Бибиэйбатский судоремонтный завод Бакинский судостроительный завод Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO)
    "Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodunun portfelinin BGZ-yə ötürülməsi iyula qədər yekunlaşacaq - EKSKLÜZİV

