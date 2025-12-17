Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    ASCO передает БСЗ портфель заказов завода "Бибиэйбат" по ремонту судов

    Инфраструктура
    • 17 декабря, 2025
    • 16:22
    ASCO передает БСЗ портфель заказов завода Бибиэйбат по ремонту судов

    ASCO приняло решение о передаче портфеля заказов судоремонтного завода "Бибиэйбат" Бакинскому судостроительному заводу (БСЗ).

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, соответствующее решение принято в рамках оптимизации судоремонтной деятельности.

    В компании пояснили, что в последние годы ряд судов были выведены из эксплуатации в связи с завершением срока их полезного использования и отсутствием заказчиков. Это, в свою очередь, требует оптимизации ремонтных работ и деятельности судоремонтных заводов, входящих в структуру ASCO.

    В ASCO подчеркнули, что за последние годы в судоремонтно-судостроительный завод "Зыг" были вложены значительные инвестиции, улучшено его техническое состояние и модернизировано производство. В то же время для дальнейшей эксплуатации завода "Бибиэйбат" потребовались бы дополнительные капитальные вложения.

    С учетом наличия в стране современного Бакинского судостроительного завода, способного обеспечить ремонтно-строительные работы, передача портфеля по ремонту судов от завода "Бибиэйбат" к БСЗ признан оптимальным решением.

    В компании подчеркнули, что в ходе данного процесса права сотрудников завода "Бибиэйбат"и существующие рабочие места будут сохранены.

    ASCO судоремонтный завод "Бибиэйбат"
    "Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodunun portfeli "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na ötürülür
    ASCO transfers Bibiheybat shipyard repair portfolio to Baku Shipyard

    Последние новости

    16:52

    Утвержден План мероприятий по реализации международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    16:52

    "Газпром" до 2031 года вложит $394 млн в газовую инфраструктуру Армении

    Энергетика
    16:44

    Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь Азербайджана

    Внешняя политика
    16:42

    Беларусь готова участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

    Внешняя политика
    16:40

    Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

    Медиа
    16:38

    Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидии

    АПК
    16:31

    Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперацию

    Экономика
    16:30

    Посол Азербайджана отметил широкие перспективы сотрудничества с Гамбией в сфере СМИ

    Внешняя политика
    16:29

    Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводство

    АПК
    Лента новостей