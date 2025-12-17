ASCO передает БСЗ портфель заказов завода "Бибиэйбат" по ремонту судов

ASCO приняло решение о передаче портфеля заказов судоремонтного завода "Бибиэйбат" Бакинскому судостроительному заводу (БСЗ).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, соответствующее решение принято в рамках оптимизации судоремонтной деятельности.

В компании пояснили, что в последние годы ряд судов были выведены из эксплуатации в связи с завершением срока их полезного использования и отсутствием заказчиков. Это, в свою очередь, требует оптимизации ремонтных работ и деятельности судоремонтных заводов, входящих в структуру ASCO.

В ASCO подчеркнули, что за последние годы в судоремонтно-судостроительный завод "Зыг" были вложены значительные инвестиции, улучшено его техническое состояние и модернизировано производство. В то же время для дальнейшей эксплуатации завода "Бибиэйбат" потребовались бы дополнительные капитальные вложения.

С учетом наличия в стране современного Бакинского судостроительного завода, способного обеспечить ремонтно-строительные работы, передача портфеля по ремонту судов от завода "Бибиэйбат" к БСЗ признан оптимальным решением.

В компании подчеркнули, что в ходе данного процесса права сотрудников завода "Бибиэйбат"и существующие рабочие места будут сохранены.