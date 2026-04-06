Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    • 06 апреля, 2026
    • 17:47
    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Арагчи провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщает Haber Global со ссылкой на дипломатические источники в МИД Турции.

    Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Fidanla Əraqçi müharibənin gedişatını müzakirə edib
    Turkish, Iranian FMs discuss regional tensions by phone

    Последние новости

    Внешняя политика
    Другие страны
    Внешняя политика
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Фото

    Внешняя политика
    В регионе
    В регионе
    Лента новостей