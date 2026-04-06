Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Арагчи провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global со ссылкой на дипломатические источники в МИД Турции.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.