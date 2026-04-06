Fidanla Əraqçi müharibənin gedişatını müzakirə edib
Region
- 06 aprel, 2026
- 17:09
Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" Türkiyə XİN-dəki diplomatik mənbələrə əsasən məlumat yayıb.
Nazirlər bölgədəki son vəziyyəti və müharibənin gedişatını müzakirə ediblər.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
