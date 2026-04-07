Zelenski: Ukrayna Rusiyaya enerji atəşkəsi təklif edir
Digər ölkələr
- 07 aprel, 2026
- 01:24
Ukrayna Rusiyaya enerji atəşkəsi barədə təklif göndərib.
"Report" UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski axşam müraciətində bildirib.
"Əgər Rusiya Ukraynanın energetikasına zərbələri dayandırarsa, biz də eyni şəkildə cavab verəcəyik. Amerikalılar vasitəsilə Rusiyaya belə bir təklif göndərmişik", - Ukrayna lideri qeyd edib.
Bununla yanaşı, Zelenski xatırladıb ki, Kiyev dəfələrlə Moskvaya Pasxa bayramlarında atəşkəs təklif edib, lakin Rusiya rəhbərliyi imtina edib.
