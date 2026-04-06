Зеленский: Украина предлагает РФ энергетическое перемирие
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 21:58
Украина направила России предложение об энергетическом перемирии.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.
"Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть", - отметил украинский лидер.
При этом Зеленский напомнил, что Киев неоднократно предлагал Москве перемирие на пасхальные праздники, однако руководство РФ отказывалось.
