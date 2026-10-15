КНДР испытала два типа стратегических крылатых ракет подводного запуска

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательные пуски двух типов стратегических крылатых ракет подводного запуска.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пуски, согласно информации, состоялись 14 октября в акватории Японского моря. По данным агентства, целью испытаний была проверка готовности подводных боевых систем, а также совершенствование способности военно-морских сил выполнять стратегические задачи.

ЦТАК отмечает, что испытания продемонстрировали высокую надежность и возможности средств сдерживания КНДР. Подчеркивается, что пуски не угрожали безопасности соседних стран.

За испытаниями наблюдали первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик, начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха и специалисты ВМС КНДР по подводным системам вооружений.