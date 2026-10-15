Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Азербайджан призвал ООН уделить внимание проблеме пропавших без вести и минной угрозе

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 05:09
    Азербайджан призвал ООН уделить внимание проблеме пропавших без вести и минной угрозе

    В ходе интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека в рамках Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджан выразил твердую убежденность в том, что все права человека, включая гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, а также право на развитие, взаимозависимы и взаимно усиливают друг друга.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ООН.

    В документе подчеркивается, что широкое распространение мин и других взрывоопасных устройств серьезно препятствует усилиям Азербайджана по восстановлению и реконструкции в период после 44-дневной Отечественной войны. Эти угрозы приводят к гибели и ранениям мирных жителей.

    Отмечается, что судьба более 4 тыс. человек, пропавших без вести в результате Первой Карабахской войны, остается нерешенной серьезной гуманитарной проблемой.

    Азербайджан призвал механизмы ООН по правам человека и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уделять повышенное внимание этим серьезным проблемам в области прав человека, связанным с минной угрозой и пропавшими без вести и затрагивающим тысячи людей.

    Также была отмечена важность надлежащего обсуждения этих вопросов с соответствующими структурами и содействия реальному сотрудничеству в целях их решения.

    Минная угроза Пропавшие без вести Постоянное представительство Азербайджана при ООН
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:44
    FT: США предложили ЕС разморозить часть российских активов
    Другие страны
    05:09
    Азербайджан призвал ООН уделить внимание проблеме пропавших без вести и минной угрозе
    Внешняя политика
    04:38
    Мбаппе вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
    Футбол
    04:22
    Протестующие в Албании разгромили здания госструктур в Тиране - Обновлено
    Другие страны
    03:50
    Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в южном Ливане
    Другие страны
    03:12
    Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за вмешательства в предвыборную кампанию
    Другие страны
    02:43
    Трамп заявил, что не понимает, с кем США ведут переговоры в Иране
    Другие страны
    02:05
    Маск объяснил ограничение работы Starlink в Украине
    Другие страны
    01:39
    Более 40 следующих в Стамбул самолетов перенаправили в другие аэропорты
    В регионе
    Лента новостей