Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    FT: США предложили ЕС разморозить часть российских активов

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 05:44
    FT: США предложили ЕС разморозить часть российских активов

    Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предложили представителям стран Евросоюза разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Отмечается, что Уиткофф и Кушнер предложили представителям Великобритании, Франции, ФРГ, НАТО и ЕС во время переговоров в Майами на прошлой неделе несколько способов разморозки российских активов, в том числе создание нового финансового инструмента специального назначения под контролем Вашингтона. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения, утверждает FT.

    По информации источников газеты, европейские делегаты отвергли план Уиткоффа и Кушнера, при этом механизмы разблокировки активов и их расходования все еще находятся на стадии обсуждения.

    FT добавила, что Вашингтон также попросил от Киева представить план расходов "любых средств из любых источников", а также предложил сотрудничество с МВФ в проведении реформ по борьбе с коррупцией и обеспечению подотчетности в Украине.

    Стив Уиткофф Джаред Кушнер Замороженные российские активы Российско-украинский конфликт
    ABŞ Avropaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin bir hissəsinin açılmasını təklif edib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    17:32
    В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ
    Другие страны
    17:20
    Зеленский: Европейские страны разрабатывают альтернативы Starlink
    Другие страны
    17:09
    Видео
    Пострадавшие в ДТП в Билясуваре переведены в КМЦ - Обновлено-2
    Происшествия
    Лента новостей