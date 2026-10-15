FT: США предложили ЕС разморозить часть российских активов

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предложили представителям стран Евросоюза разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Уиткофф и Кушнер предложили представителям Великобритании, Франции, ФРГ, НАТО и ЕС во время переговоров в Майами на прошлой неделе несколько способов разморозки российских активов, в том числе создание нового финансового инструмента специального назначения под контролем Вашингтона. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения, утверждает FT.

По информации источников газеты, европейские делегаты отвергли план Уиткоффа и Кушнера, при этом механизмы разблокировки активов и их расходования все еще находятся на стадии обсуждения.

FT добавила, что Вашингтон также попросил от Киева представить план расходов "любых средств из любых источников", а также предложил сотрудничество с МВФ в проведении реформ по борьбе с коррупцией и обеспечению подотчетности в Украине.