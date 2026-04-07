Oğuzda avtomobil aşıb, ata, qızı və daha bir nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 07 aprel, 2026
- 08:06
Oğuzda avtomobil aşıb, ata, qızı və daha bir nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə gecə saatlarında Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun rayonun Sincan kəndindən keçən hissəsində baş verib.
Rayonun Böyük Söyüdlü kənd sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Sirapil Yunisovun idarə etdiyi "Mitsubishi" markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü və sərnişinlər; 1976-cı il təvəllüdlü Yunisov Atabek Mirzoyeviç və qızı, 2007-ci il təvəllüdlü Yunisova Asmin Atabek qızı xəsarət alıblar.
Yaralılar Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Məlumata görə, qəzaya düşən şəxslər Bakı şəhərindən toy mərasimindən qayıdırlarmış.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
