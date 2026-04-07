    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 07 aprel, 2026
    • 08:34
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    5. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    6. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    10. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    11. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    13. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    14. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    15. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)

