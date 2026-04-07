    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. 1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.

    4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Микаила Мушвига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

    11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова;

    12. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    14. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Люк Коффи назвал впечатляющим прогресс в восстановлении Карабаха

    Умерла учительница, на которую напал школьник в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

    В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество

    Соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн мост закрыли из-за опасений иранских атак

    В Таджикистане построят солнечную электростанцию мощностью 250 МВт

    В Москве госпитализированы 28 работников Красноярского музыкального театра

    В Каспийском море вновь произошло землетрясение

    Нефть подорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    МЧС: В Баку и регионах продолжаются работы по ликвидации последствий ливней

