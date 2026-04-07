На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 07 апреля, 2026
- 08:42
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. 1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Микаила Мушвига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буниятова;
12. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
14. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.