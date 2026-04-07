KİV: Mülki infrastrukturlara zərbələr Britaniya bazalarının istifadə şərtlərini poza bilər
- 07 aprel, 2026
- 03:44
Mülki infrastrukturlara zərbələr London tərəfindən yaradılmış Britaniya hərbi bazalarının istifadə şərtlərinə uyğun olmaya bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The i Paper" nəşri yazıb.
Qeyd olunur ki, bu cür hərəkətlər Britaniya Baş naziri Kir Starmer tərəfindən əvvəllər müəyyən edilmiş çərçivəyə uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə, London hərbi əməkdaşlığa yalnız İran anbarlarına raketlərlə, Hörmüz boğazında gəmilərin atəşə tutulduğu obyektlərlə, eləcə də qonşu ölkələrə təhlükə yaradan infrastrukturla - müttəfiqləri və öz maraqlarını qorumaq üçün zərbələr endirdikdə icazə verir.
Nəşr aydınlaşdırır ki, hazırda Vaşinqtondan belə bir sorğu alınmayıb.
Məqalədə həmçinin mülki şəxslərin istifadə etdiyi körpülərə və elektrik stansiyalarına zərbələrin hərbi cinayətlər kimi qiymətləndirilə biləcəyi barədə ekspert rəylərinə istinad olunur.