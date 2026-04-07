İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    KİV: Mülki infrastrukturlara zərbələr Britaniya bazalarının istifadə şərtlərini poza bilər

    Mülki infrastrukturlara zərbələr London tərəfindən yaradılmış Britaniya hərbi bazalarının istifadə şərtlərinə uyğun olmaya bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The i Paper" nəşri yazıb.

    Qeyd olunur ki, bu cür hərəkətlər Britaniya Baş naziri Kir Starmer tərəfindən əvvəllər müəyyən edilmiş çərçivəyə uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə, London hərbi əməkdaşlığa yalnız İran anbarlarına raketlərlə, Hörmüz boğazında gəmilərin atəşə tutulduğu obyektlərlə, eləcə də qonşu ölkələrə təhlükə yaradan infrastrukturla - müttəfiqləri və öz maraqlarını qorumaq üçün zərbələr endirdikdə icazə verir.

    Nəşr aydınlaşdırır ki, hazırda Vaşinqtondan belə bir sorğu alınmayıb.

    Məqalədə həmçinin mülki şəxslərin istifadə etdiyi körpülərə və elektrik stansiyalarına zərbələrin hərbi cinayətlər kimi qiymətləndirilə biləcəyi barədə ekspert rəylərinə istinad olunur.

    Kir Starmer Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Böyük Britaniya
    СМИ: Удары по гражданской инфраструктуре могут нарушать условия использования британских баз

    Son xəbərlər

    03:44

    KİV: Mülki infrastrukturlara zərbələr Britaniya bazalarının istifadə şərtlərini poza bilər

    Digər ölkələr
    03:21

    ABŞ SEPAH-ın "USS Tripoli" desant gəmisinə hücum xəbərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    02:57

    İsrail və Yunanıstan PULS raket sistemlərinin tədarükü ilə bağlı müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    02:38

    Ferit Hoxha: Aİ-nin heç bir üzvü Albaniyanın ittifaqa qoşulmasını bloklamayıb

    Digər ölkələr
    02:13

    İranın Küveydəki bazaya hücumu zamanı ABŞ-nin 15 hərbçisi yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:44

    İsrail Ordusu Tehranda SEPAH-ın obyektlərinə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:24

    Zelenski: Ukrayna Rusiyaya enerji atəşkəsi təklif edir

    Digər ölkələr
    00:57

    Tramp: NATO-da ziddiyyətlər Qrenlandiya məsələsindən başlayıb

    Digər ölkələr
    00:38

    Azərbaycan və Türkiyənin Bolqarıstandakı səfirləri Sofiyada görüşüblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti