СМИ: Удары по гражданской инфраструктуре могут нарушать условия использования британских баз

Удары по объектам гражданской инфраструктуры могут не соответствовать условиям использования британских военных баз, установленным Лондоном.

Как передает Report, об этом пишет издание The i Paper.

Отмечается, что такие действия не укладываются в рамки, ранее обозначенные премьер-министром Великобритании Кир Стармер. По его словам, Лондон допускает военное сотрудничество только в случае ударов по иранским складам с ракетами, объектам, откуда ведется обстрел судов в Ормузском проливе, а также инфраструктуре, представляющей угрозу соседним странам, - в целях защиты союзников и собственных интересов.

Издание уточняет, что на данный момент соответствующего запроса со стороны Вашингтона не поступало.

В материале также приводится мнение экспертов, согласно которому удары по мостам, используемым гражданским населением, и электростанциям могут квалифицироваться как военные преступления.