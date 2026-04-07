    СМИ: Удары по гражданской инфраструктуре могут нарушать условия использования британских баз

    Другие страны
    • 07 апреля, 2026
    • 02:17
    Удары по объектам гражданской инфраструктуры могут не соответствовать условиям использования британских военных баз, установленным Лондоном.

    Как передает Report, об этом пишет издание The i Paper.

    Отмечается, что такие действия не укладываются в рамки, ранее обозначенные премьер-министром Великобритании Кир Стармер. По его словам, Лондон допускает военное сотрудничество только в случае ударов по иранским складам с ракетами, объектам, откуда ведется обстрел судов в Ормузском проливе, а также инфраструктуре, представляющей угрозу соседним странам, - в целях защиты союзников и собственных интересов.

    Издание уточняет, что на данный момент соответствующего запроса со стороны Вашингтона не поступало.

    В материале также приводится мнение экспертов, согласно которому удары по мостам, используемым гражданским населением, и электростанциям могут квалифицироваться как военные преступления.

