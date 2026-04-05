    "Neftçi" Premyer Liqanın XXVI turunda "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    • 05 aprel, 2026
    • 19:58
    Neftçi Premyer Liqanın XXVI turunda Sumqayıtı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasının XXVI turunda "Neftçi" səfərdə "Sumqayıt"a qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan matç qonaq komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    "Ağ-qaralar"ın qollarını Freddi Varqas (36-p.), İfeanyi Metyu (65) və Vensan Abubakar (89) vurublar. Ev sahiblərinin heyətində isə Nikola Ninkoviç (53) fərqlənib.

    "Neftçi" 40 xalla 5-ci, "Sumqayıt" 32 xalla 7-ci sırada yer alıb.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Qəbələ" "Kəpəz"i (2:0) məğlub edib. Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Neftçi FK Sumqayıt FK Vensan Abubakar
    "Нефтчи" обыграл "Сумгайыт" в матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана

