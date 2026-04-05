    Нефтчи обыграл Сумгайыт в матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Бакинский "Нефтчи" обыграл "Сумгайыт" из одноименного города в выездно матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Сумгайытском городском стадионе завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    В составе бакинцев отличились Фредди Варгас (36-й минута, с пенальти), Ифеаньи Метью (65) и Венсан Абубакар (89), единственный гол хозяев забил Никола Нинкович (53).

    После этого матча "Нефтчи" довел количество очков в активе до 40 и располагается на 5-й строчке турнирной таблицы, тогда как "Сумгайыт" с 32 баллами занимает 7-ю позицию.

    Отметим, что в стартовом поединке тура "Габала" одолела "Кяпаз" со счетом 2:0, итоги тура будут подведены 7 апреля.

    ФК Нефтчи ФК Сумгайыт Премьер-лига Азербайджана
    "Neftçi" Premyer Liqanın XXVI turunda "Sumqayıt"ı məğlub edib

