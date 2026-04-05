Antalyada 8-ci Etnospor Forumu baş tutub
- 05 aprel, 2026
- 19:38
Ənənəvi idman növlərinin və mədəni irsin qorunaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədilə bu il səkkizinci dəfə təşkil olunan Etnospor Forumu Antalyada qapılarını açıb.
"Report" xəbər verir ki, beynəlxalq idman ictimaiyyətini, dövlət nümayəndələrini və mədəni irs elçilərini bir araya gətirən forumun ilk günü Dünya Etnospor Birliyi (WEU) İdarə Heyətinin üzvü Mustafa Eröğütün "Çoxnövlü idman tədbirlərinin qlobal təsiri – "Ethnosports 2027" çərçivəsi" mövzusunda təqdimatı ilə başlayıb.
Ardınca keçirilən açılış çıxışları və Yüksək Səviyyəli Nazirlər Panelində ənənəvi idman növlərinin təşkilatlanması və dünyada baş verən humanitar böhranlar fonunda güclü "sülh" mesajları əsas xətt kimi ön plana çıxıb.
Dünya Etnospor Birliyinin prezidenti Bilal Ərdoğan: "Ortaq dilimiz sülh olmalıdır"
Necmeddin Bilal Erdoğan Dünya Etnospor Birliyinin prezidenti kimi çıxışında forumun illər ərzində ideya platformasından qlobal məsləhətləşmə və idarəetmə məkanına çevrildiyini vurğulayıb. O, artıq söz mərhələsindən əməli addımlar mərhələsinə keçməyin vaxtının çatdığını bildirdi və ənənəvi idman növlərinin beynəlxalq standartlara yüksələcəyi "Ethnosports 2027" vizyonunu elan edib.
Bilal Ərdoğan regional və qlobal böhranlara da toxunaraq, idmanın və mədəni dəyərlərin birləşdirici gücünə diqqət çəkdi və dünyaya belə müraciət etdi: uşaqların oyun əvəzinə müharibə, qorxu və aclıqla üzləşdiyi bir dünyanın qəbulolunmaz olduğunu, gələcəyə dair hədəflərin münaqişə deyil, dialoq fonunda qurulmalı olduğunu bildirib.
"Bu gündən etibarən ortaq dilimiz sülh olmalıdır", – deyə o qeyd edib.
Osman Aşkın Bak: "Etnospor gənclərimizi qoruyan strateji qalxandır"
Osman Aşkın Bak, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının rəhbəri kimi çıxışında Türkiyənin bölgədə və dünyada davamlı atəşkəs və sülhün təmin olunması üçün təşəbbüslərini davam etdirdiyini bildirib.
Nazir etnosporu idman, təhsil və gənclər siyasətinin kəsişdiyi strateji sahə kimi qiymətləndirib. O vurğulayıb ki, asılılıq, təcrid və kimlik axtarışı kimi müasir risklərə qarşı ən güclü vasitə gəncləri köklü dəyərlərlə birləşdirməkdir. Nazir həmçinin gənclər düşərgələri vasitəsilə bu irsin on minlərlə gəncə çatdırıldığını, UNESCOnun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olan oyunların sayının artırıldığını və WEU ilə birlikdə "Ənənəvi idman növləri və oyunlar ensiklopediyası" layihəsinin həyata keçirildiyini qeyd edib.
Beynəlxalq həmrəylik və ortaq kimlik mesajları
Açılış proqramında çıxış edən Fərid Qayıbov Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin rəhbəri olaraq bildirib ki, ənənələri qorumaq gələcəyi qurmaq deməkdir və fərqli mədəniyyətlər ortaq dəyərlər ətrafında birləşərək davamlı dostluqlar yaradır.
Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanychbek Omuraliev isə ənənəvi idman növlərinin təkcə fiziki fəaliyyət deyil, ortaq dil və mədəniyyətlərlə bağlı xalqların kimliyinin canlı ifadəsi olduğunu vurğulayıb.
Nazirlər Panelində əsas mövzu: "Ethnosports 2027"
Yüksək Səviyyəli Nazirlər Panelində əsas müzakirə mövzusu "Ethnosports 2027" vizyonu olub:
Yerbol Mirzabossinov – Qazaxıstan Turizm və İdman Nazirliyi: Ənənəvi idman növlərinin Olimpiya Oyunları ilə eyni səviyyədə dəyərləndirildiyini bildirib.
Urmat Asanbaev – Qırğızıstan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Qurumu: Bu platformanın 2027-ci ildə beynəlxalq əməkdaşlıq və mədəni mübadilə üçün mühüm zəmin yaratdığını deyib.
Mixail Degtyarev – Rusiya Federasiyasının idman naziri: "Ethnosports 2027"nin idmanla yanaşı biznes, mədəniyyət və təhsil sahələrini də birləşdirən çoxşaxəli platforma ola biləcəyini vurğulayıb.
Nayif Salih Al-Bakri – Yəmən gənclər və idman naziri: Mədəni müxtəlifliyin qorunaraq gələcək nəsillərə ötürülməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib.
Panelin yekununda Bilal Ərdoğan bu vizyonun artıq praktik mərhələyə keçdiyini qeyd edərək, iştirakçı ölkələrlə əməkdaşlığın daha da genişləndiriləcəyini və növbəti etnospor tədbirlərinə hazırlıqların başlandığını açıqlayıb.
8-ci Etnospor Forumu "Ethnosports 2027" hədəfləri istiqamətində keçirilən müzakirələr, məlumat mübadiləsi sessiyaları və ikitərəfli görüşlərlə Antalyada başa çatıb.