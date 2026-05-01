Rüfət Mahmud: "Xalçaçılıq forumu Azərbaycan xalçalarını dünyaya tanıdacaq"
- 01 may, 2026
- 11:12
Bakıda keçirilən III Beynəlxalq Xalça Festivalı çərçivəsində təşkil olunmuş forum keyfiyyəti ilə seçilən Azərbaycan xalçalarını dünyaya tanıdacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud forumda bildirib.
"Forum Azərbaycanda xalçaçılığın dirçəldilməsinə yönəlib. Buraya toplaşmış xalça mütəxəssisləri bu sənət barədə ətraflı müzakirələr aparacaqlar. Mən isə buna daha çox praktiki tərəfdən yanaşıram, idarəetmə və inkişaf prizmasından nəzər yetirirəm. Xalçaçılıq sadəcə mədəniyyət deyil, eyni zamanda inkişaf edən sahədir. Burda çox böyük potensial var", - o vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, son illər Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafı müşahidə olunur: ""İçərişəhər"də yeni xalça dükanları açılır. Azərbaycana gələn turistlərin xalçalarımıza olan marağını görürük. Ötən il ərzində "İçərişəhər"də 50-dən artıq festival və tədbir təşkil olunub. Bu il isə daha zəngin proqram nəzərdə tutulub".