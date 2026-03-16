В Баку автомобиль сбил насмерть 50-летнего мужчину
Происшествия
- 16 марта, 2026
- 09:36
В Баку автомобиль сбил насмерть 50-летнего мужчину.
Как сообщает Report, Абиль Самедли (2001 г.р.),за рулем автомобиля марки Az Samand сбил переходившего дорогу пешехода - Хикмета Меликова (1976 г.р.).
Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
