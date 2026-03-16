Hindistanın şərqindəki xəstəxanada baş verən yanğında azı 10 nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 16 mart, 2026
- 08:52
Hindistanın şərqindəki Odişa ştatında yerləşən dövlət xəstəxanasında baş verən yanğın nəticəsində azı 10 nəfər ölüb, daha 11 nəfər isə yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NDTV məlumat yayıb.
Yanğın ştatın Kattak dairəsində yerləşən SCB Tibb Kolleci və Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində baş verib.
Məlumata görə, xəsarət alanların əksəriyyəti xəstələri xilas etməyə çalışan müalicə müəssisəsinin əməkdaşlarıdır.
Aidiyyəti xidmətlər yanğının səbəblərini müəyyənləşdirir.
Son xəbərlər
09:11
Bakıda avtomobil 50 yaşlı kişini vuraraq öldürübHadisə
09:09
Bakıda moped divara çırpılıb, sürücü ölübHadisə
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.03.2026)Maliyyə
09:01
"Barselona"da prezident seçkilərinin nəticələri açıqlanıb: Laporta qələbə qazanıbFutbol
08:34
"Axios": ABŞ İranın Xarq adasında quru əməliyyatı ssenarisini araşdırırDigər ölkələr
08:17
Foto
Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
07:43
Səudiyyə Ərəbistanının şərqində daha 30 İran dronu zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
07:07