İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Hindistanın şərqindəki xəstəxanada baş verən yanğında azı 10 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 16 mart, 2026
    • 08:52
    Hindistanın şərqindəki xəstəxanada baş verən yanğında azı 10 nəfər həlak olub

    Hindistanın şərqindəki Odişa ştatında yerləşən dövlət xəstəxanasında baş verən yanğın nəticəsində azı 10 nəfər ölüb, daha 11 nəfər isə yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NDTV məlumat yayıb.

    Yanğın ştatın Kattak dairəsində yerləşən SCB Tibb Kolleci və Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində baş verib.

    Məlumata görə, xəsarət alanların əksəriyyəti xəstələri xilas etməyə çalışan müalicə müəssisəsinin əməkdaşlarıdır.

    Aidiyyəti xidmətlər yanğının səbəblərini müəyyənləşdirir.

    Odişa ştatı xəstəxanada yanğın reanimasiya şöbəsi
    При пожаре в больнице на востоке Индии погибли не менее 10 человек

    Son xəbərlər

