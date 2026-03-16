При пожаре в больнице на востоке Индии погибли не менее 10 человек
Другие страны
- 16 марта, 2026
- 08:49
По меньшей мере 10 человек погибли, еще 11 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в государственной больнице в индийском штате Одиша на востоке страны.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.
Пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии медицинского колледжа и больницы SCB, расположенной в округе Каттак штата.
По имеющимся данным, большинство пострадавших сотрудники лечебного заведения, которые пытались спасти пациентов.
Профильные службы устанавливают причины пожара.
Последние новости
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2026)Финансы
08:49
При пожаре в больнице на востоке Индии погибли не менее 10 человекДругие страны
08:17
В Баку на 18 улицах и проспектах затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:48
Axios: США изучают сценарий наземной операции на иранском острове ХаркДругие страны
07:09
Саудовская Аравия нейтрализовала на востоке страны еще 30 иранских дроновДругие страны
06:37
Определились победители премии "Оскар-2026"Kультурная политика
06:22
Австралия и Япония отказались направлять военные корабли в Ормузский проливДругие страны
05:51
Аэропорт Дубая приостановил рейсы в связи с инцидентом с БПЛАДругие страны
05:14