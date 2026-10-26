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    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В

    Армия
    • 26 октября, 2026
    • 14:24
    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В

    В рамках Концепции оперативных возможностей НАТО состоялась церемония открытия учений по оценке 2-го уровня (NEL-2) вертолетной пары Ми-17-1В Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе мероприятия была представлена информация о целях учения, правилах безопасности и других важных вопросах. В соответствии с программой на учебном полигоне были выполнены задания по боевой стрельбе, а также проведены практические занятия по пожаротушению.

    Наряду с этим, в целях проверки индивидуальных навыков военнослужащих были организованы теоретические и практические испытания, по результатам которых приняты зачеты.

    Отметим, что основной целью учений, которые продлятся до 29 октября, является проверка и сертификация соответствия операционных возможностей заявленной вертолётной пары стандартам НАТО.

    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В
    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В
    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В
    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В
    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В
    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В
    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В

    Североатлантический альянс (НАТО) ВВС Азербайджана Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17-1V" tipli helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təlimi keçirilib
    Фото
    Azerbaijani Mi-17 helicopters undergo NATO Level 2 evaluation
    44 filmi
    44 filmi

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