В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В

В рамках Концепции оперативных возможностей НАТО состоялась церемония открытия учений по оценке 2-го уровня (NEL-2) вертолетной пары Ми-17-1В Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе мероприятия была представлена информация о целях учения, правилах безопасности и других важных вопросах. В соответствии с программой на учебном полигоне были выполнены задания по боевой стрельбе, а также проведены практические занятия по пожаротушению.

Наряду с этим, в целях проверки индивидуальных навыков военнослужащих были организованы теоретические и практические испытания, по результатам которых приняты зачеты.

Отметим, что основной целью учений, которые продлятся до 29 октября, является проверка и сертификация соответствия операционных возможностей заявленной вертолётной пары стандартам НАТО.