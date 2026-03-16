    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.03.2026)

    • 16 mart, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9453 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 2,1208 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9453

    100 Rusiya rublu

    2,1208

    1 Avstraliya dolları

    1,1911

    1 Belarus rublu

    0,5810

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1136

    1 Çexiya kronu

    0,0795

    1 Çin yuanı

    0,2464

    1 Danimarka kronu

    0,2603

    1 Gürcü larisi

    0,6232

    1 Honq Konq dolları

    0,2171

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2531

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1801

    1 İsveçrə frankı

    2,1518

    1 İsrail şekeli

    0,5406

    1 Kanada dolları

    1,2395

    1 Küveyt dinarı

    5,5320

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3472

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,4958

    1 Moldova leyi

    0,0977

    1 Norveç kronu

    0,1744

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6078

    1 Polşa zlotası

    0,4554

    1 Rumıniya leyi

    0,3818

    1 Serbiya dinarı

    0,0165

    1 Sinqapur dolları

    1,3265

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3085

    Türk lirəsi

    0,0385

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0385

    Yapon yeni

    1,0655

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9871

    Qızıl

    8524,7435

    Gümüş

    136,3919

    Platin

    3504,6350

    Palladium

    2676,9305
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2026)

