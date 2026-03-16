Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2026)
- 16 марта, 2026
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,9453 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7%, до 2,1208 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
1,9453
100 российских рублей
2,1208
1 австралийский доллар
1,1911
1 белорусский рубль
0,5810
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1136
1 чешская крона
0,0795
1 китайский юань
0,2464
1 датская крона
0,2603
1 грузинский лари
0,6232
1 гонконгский доллар
0,2171
1 индийская рупия
0,0184
1 британский фунт
2,2531
10 000 иранских риалов
-
1 шведская крона
0,1801
1 швейцарский франк
2,1518
1 израильский шекель
0,5406
1 канадский доллар
1,2395
1 кувейтский динар
5,5320
100 казахстанских тенге
0,3472
1 катарский риал
0,4663
1 киргизский сом
0,0194
100 венгерских форинтов
0,4958
1 молдавский лей
0,0977
1 норвежская крона
0,1744
100 узбекских сомов
0,0141
100 пакистанских рупий
0,6078
1 польский злотый
0,4554
1 румынский лей
0,3818
1 сербский динар
0,0165
1 сингапурский доллар
1,3265
1 Риал Саудовской Аравии
0,4530
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3085
1 Турецкая лира
0,0385
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0385
100 Японских йен
1,0655
1 Новозеландский доллар
0,9871
Золото
8524,7435
Серебро
136,3919
Платина
3504,6350
Палладий
2676,9305