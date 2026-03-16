    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2026)

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,9453 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7%, до 2,1208 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9453

    100 российских рублей

    2,1208

    1 австралийский доллар

    1,1911

    1 белорусский рубль

    0,5810

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1136

    1 чешская крона

    0,0795

    1 китайский юань

    0,2464

    1 датская крона

    0,2603

    1 грузинский лари

    0,6232

    1 гонконгский доллар

    0,2171

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2531

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1801

    1 швейцарский франк

    2,1518

    1 израильский шекель

    0,5406

    1 канадский доллар

    1,2395

    1 кувейтский динар

    5,5320

    100 казахстанских тенге

    0,3472

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,4958

    1 молдавский лей

    0,0977

    1 норвежская крона

    0,1744

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6078

    1 польский злотый

    0,4554

    1 румынский лей

    0,3818

    1 сербский динар

    0,0165

    1 сингапурский доллар

    1,3265

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3085

    1 Турецкая лира

    0,0385

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0385

    100 Японских йен

    1,0655

    1 Новозеландский доллар

    0,9871

    Золото

    8524,7435

    Серебро

    136,3919

    Платина

    3504,6350

    Палладий

    2676,9305
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.03.2026)
    CBA currency exchange rates (16.03.2026)
