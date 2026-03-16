CBA currency exchange rates (16.03.2026)
    CBA currency exchange rates (16.03.2026)

    Finance
    • 16 March, 2026
    • 09:20
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.5% to 1.9453 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.7% to 2.1208 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9453

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1208

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1911

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5810

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1136

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0795

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2464

    1 DKK (Danish krone)

    0.2603

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6232

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2171

    1 INR (Indian rupee)

    0.0184

    1 GBP (British pound)

    2.2531

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1801

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1518

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5406

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2395

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5320

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3472

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.4958

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0977

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1744

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6078

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4554

    1 RON (Romanian leu)

    0.3818

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0165

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3265

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3085

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0385

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0385

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0655

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9871

    Gold (1 ounce)

    8,524.7435

    Silver (1 ounce)

    136.3919

    Platinum (1 ounce)

    3,504.6350

    Palladium (1 ounce)

    2,676.9305
    Latest News

    10:39

    Brent crude oil prices rise $1.74, reach $104.88

    Energy
    10:37

    Azerbaijan exceeds forecast for social insurance contributions

    Finance
    10:05

    ASCO vessels transporting pipes for the TAPI project

    Energy
    09:55

    Oscar 2026 winners revealed in Los Angeles

    Cultural policy
    09:53

    Gold trading below $5,000 per troy ounce for first time since late February

    Finance
    09:51

    Japan, Australia not planning to send ships to Strait of Hormuz

    Other countries
    09:50

    Azerbaijan rises to 80th in global fixed broadband speed ranking

    ICT
    09:49

    Laporta re-elected as Barcelona president

    Football
    09:45

    Axios: US studying possibility of ground operation on Iran's Kharg Island

    Other countries
    All News Feed