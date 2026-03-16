Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 16 mart, 2026
    • 08:17
    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    4. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    7. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    10. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    13. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    14. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    15. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    16. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    17. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    18. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Nəqliyyatın sıxlığı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi paytaxt Bakı
    В Баку на 18 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:34

    "Axios": ABŞ İranın Xarq adasında quru əməliyyatı ssenarisini araşdırır

    Digər ölkələr
    08:17
    Foto

    Həftənin ilk günü Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:43

    Səudiyyə Ərəbistanının şərqində daha 30 İran dronu zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    07:07

    Avstraliya və Yaponiya Hörmüz boğazına hərbi gəmilər göndərməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    06:38

    "Oskar" mükafatının qaliblərinin adları açıqlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    06:22

    Dubay aeroportu dron səbəbindən uçuşları dayandırıb

    Digər ölkələr
    05:49

    KMTA: Şimali Koreyada keçirilən parlament seçkilərində seçici fəallığı 99,99 % təşkil edib

    Digər ölkələr
    05:29

    Yaponiya strateji ehtiyatlarından neft satışına başlayıb

    Digər ölkələr
    04:58

    Tramp İrana qarşı əməliyyatın başa çatmasını elan etməyə hazır olmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti